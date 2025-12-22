volley b 2 ambra cavallini ko in casa della cenerentola livorno quarta sconfitta consecutiva identica dinamica

Si chiude mestamente il 2025 sportivo per l’ Ambra Cavallini Pontedera che perde a Livorno per 3-1 in casa della "cenerentola" del torneo. Il Perullo Volley, nonostante gli appena 5 punti e l’ultimo posto in classifica, sfodera una prestazione convincente conquistando tutta la posta in palio lasciando al palo capitan Donati e compagne date per favorite alla vigilia del match almeno dal punto di vista del ranking: le biancoblu si sono presentante con 8 punti in più, ma in una fase di stallo dovuta a tre sconfitte consecutive che hanno temporaneamente fermato il loro cammino. La gara parte subito in salita per le ospiti che faticano a contenere la grinta delle labroniche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

