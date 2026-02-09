Tezenis cade anche a Cremona | è la quarta sconfitta consecutiva

La Tezenis Verona perde ancora, questa volta contro Cremona. La squadra di casa fatica a trovare il ritmo e subisce una sconfitta pesante, la quarta di fila. La partita si conclude con il punteggio di 69-78 in favore di Cremona, che si prende tre punti fondamentali in chiave classifica. La squadra di Verona ora si trova a sei punti dalla capolista Pesaro e deve risalire subito se vuole rimanere in corsa.

Momento difficile per la Tezenis Verona, che domenica ha incassato la quarta sconfitta consecutiva, cedendo in casa contro la Ferraroni Juvi Cremona per 69-78, allontanandosi così di sei lunghezze dalla capolista Pesaro. Gli ospiti hanno condotto per gran parte della gara, trovando continuità.

