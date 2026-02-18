Lione omicidio studente di destra | indagini e tensioni politiche a pochi giorni dalle elezioni

Lione, l’omicidio di Quentin Deranque, studente di destra, è avvenuto ieri sera, probabilmente a causa di un regolamento di conti tra fazioni politiche opposte. La vittima, noto attivista, stava partecipando a un evento vicino all’università quando è stato colpito. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire i motivi dell’agguato e identificare i responsabili. La vicenda ha alimentato le tensioni politiche già alte, con molti che chiedono giustizia e maggiore sicurezza. Le autorità locali sono sotto pressione, mentre si avvicinano le elezioni.

Omicidio a Lione: La Morte di uno Studente di Destra Complica la Sfida Politica Francese. Lione, Francia – L'uccisione di Quentin Deranque, studente e militante di estrema destra, avvenuta a Lione, ha scosso profondamente il panorama politico francese a pochi giorni dalle elezioni amministrative del 15 e 22 marzo. L'agguato, le cui circostanze sono ancora oggetto di indagine, ha riacceso il dibattito sulla radicalizzazione politica e la sicurezza nel paese, gettando un'ombra sulla possibilità di una coalizione di sinistra in grado di arginare l'avanzata del Rassemblement National di Marine Le Pen. A Lione, uno studente di estrema destra è morto dopo un'aggressione avvenuta durante un comizio di La France Insoumise. Sono al momento 11 le persone fermate dalla polizia francese in relazione alla morte del giovane militante nazionalista. A Parigi la sede principale de La France Insoumise (LFI), il partito di sinistra radicale guidato da Jean-Luc Melénchon, è stata brevemente evacuata a causa di un allarme bomba.