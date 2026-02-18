Lione omicidio attivista nazionalista | tra i fermati un collaboratore di un deputato LFI Indaga la Procura

A Lione, un attivista nazionalista è stato ucciso e la polizia ha arrestato diversi sospetti, tra cui un collaboratore di un deputato di La France Insoumise (LFI). La Procura sta cercando di chiarire i motivi di questo omicidio, che ha scosso la città. Tra i fermati ci sono persone legate a movimenti politici e attivisti di estrema destra, mentre gli investigatori analizzano le telecamere di sorveglianza e i messaggi sui social. La vittima, conosciuta per le sue posizioni nazionaliste, è stata trovata senza vita in una zona periferica, con segni di

Omicidio a Lione: un collaboratore di un deputato LFI tra i fermati per l'uccisione di un attivista nazionalista. Un militante nazionalista francese è stato trovato morto a Lione e le autorità hanno arrestato quattro sospetti, tra cui Jacques-Elie Favrot, assistente del deputato di La France Insoumise (LFI) Raphael Arnault, e Adrian B., legato al movimento Jeune Garde. L'indagine, aperta per omicidio volontario, getta ombre sulla sinistra radicale e solleva interrogativi sulla possibile radicalizzazione di alcuni ambienti politici. L'indagine e i primi contorni della vicenda. La Procura di Lione ha avviato un'indagine a tappeto per accertare le dinamiche che hanno portato alla morte del giovane attivista.