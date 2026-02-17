Attivista di estrema destra ucciso a Lione tra i 4 fermati anche l’assistente di un deputato di Melenchon

Quattro persone sono state fermate dalla polizia a Lione dopo la morte di Quentin Deranque, attivista di estrema destra, ucciso in circostanze ancora da chiarire. La Procura sta indagando per omicidio volontario, e tra i sospettati c’è anche l’assistente di un deputato di Melenchon. La polizia ha arrestato i sospetti nel quartiere di Croix-Rousse, dove si sono svolti alcuni scontri tra gruppi rivali il giorno prima.

(Adnkronos) – Quattro sospetti sono stati fermati oggi dalla polizia francese in relazione alla morte del militante nazionalista Quentin Deranque, sulla quale la Procura di Lione sta indagando per ''omicidio volontario''. Lo ha appreso l'emittente Bfmtv citando una fonte vicina all'inchiesta. Tra le persone fermate ci sono Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato di La.

Attivista di estrema destra ucciso a Lione: tra i 5 fermati anche un assistente parlamentare di un deputato di MelenchonUn attivista di estrema destra è stato ucciso a Lione a causa di una rissa tra gruppi rivali.

Lione, attivista di destra aggredito e ucciso. “È stata l’estrema sinistra di Melanchon”. Sospetti sull’assistente di un deputatoLione, venerdì scorso, un attivista di destra è stato aggredito e ucciso durante una manifestazione, un fatto che ha scatenato forti polemiche.

