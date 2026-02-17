Omicidio militante nazionalista Quentin 4 fermi tra cui un assistente di un deputato Lfi

La polizia francese ha arrestato oggi quattro persone legate all’omicidio del militante nazionalista Quentin Deranque, ucciso nel centro di Lione. Tra i fermati c’è anche un assistente di un deputato di La France Insoumise, che gli investigatori stanno ascoltando. La procura sta cercando di capire se ci siano collegamenti tra la politica e il gesto violento. Durante le indagini, gli agenti hanno perquisito diverse abitazioni e sequestrato alcuni oggetti sospetti.

