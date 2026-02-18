Lione | Omicidio attivista arrestato un assistente parlamentare vicino a Mélenchon Indagini su Jeune Garde

Un assistente parlamentare vicino a Mélenchon è stato arrestato a Lione dopo l’omicidio di un attivista. La polizia sospetta che il crimine possa essere collegato a una rete di estrema sinistra chiamata “Jeune Garde”. La vittima era conosciuta per aver partecipato a diverse proteste contro le politiche del governo. Gli inquirenti stanno cercando di capire se ci siano legami tra l’assistente e altri membri di gruppi radicali. Nel frattempo, Fratelli d’Italia ha accusato una rete di estrema sinistra di essere coinvolta nel caso.

Omicidio a Lione: Un Assistente Parlamentare e le Accuse di Fratelli d'Italia su una Rete di Estrema Sinistra. Lione, Francia – Un assistente di un deputato del partito di Jean-Luc Mélenchon è stato fermato dalle autorità francesi in relazione all'omicidio di Quentin Deranque, un attivista nazionalista. L'arresto, avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 febbraio 2026, ha riacceso il dibattito sulla radicalizzazione della sinistra in Francia e ha portato a reazioni da parte di Fratelli d'Italia, che ha espresso preoccupazione per una possibile rete di estrema sinistra coinvolta in atti di violenza. Tra i fermati Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato di La France Insoumise, e Adrian B., membro del movimento Jeune Garde