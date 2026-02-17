Attivista di estrema destra ucciso a Lione | tra i 5 fermati anche un assistente parlamentare di un deputato di Melenchon

Un attivista di estrema destra è stato ucciso a Lione a causa di una rissa tra gruppi rivali. La polizia ha fermato cinque persone, tra cui anche un assistente parlamentare di un deputato di sinistra, Jean-Luc Mélenchon. La vittima, Quentin Deranque, aveva 25 anni e si trovava nel centro della città quando è stato aggredito. La polizia ritiene che il pestaggio sia scoppiato durante un confronto acceso tra militanti di fazioni opposte. La notizia ha scosso la comunità locale, che si chiede come sia potuto succedere un episodio così violento.

Quattro persone sono state arrestate in Francia sospettate per l'omicidio del giovane militante nazionalista, Quentin Deranque, pestato a morte giovedì scorso a Lione. Lo ha affermato il procuratore di Lione. Tra i quattro fermati c'è anche un assistente parlamentare del deputato della France Insoumise (Lfi) Raphaël Arnault, secondo una fonte a conoscenza del dossier. Un quinto sospetto è stato fermato dalla polizia francese: la Procura di Lione sta indagando per «omicidio volontario». Lo ha appreso l'emittente Bfmtv da fonti vicine all'inchiesta. Dito puntato dunque contro La France Insoumise, il partito di estrema sinistra di Mélenchon. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Attivista di estrema destra ucciso a Lione: tra i 5 fermati anche un assistente parlamentare di un deputato di Melenchon Lione, attivista di destra aggredito e ucciso. "È stata l'estrema sinistra di Melanchon". Sospetti sull'assistente di un deputatoLione, venerdì scorso, un attivista di destra è stato aggredito e ucciso durante una manifestazione, un fatto che ha scatenato forti polemiche. Omicidio di Quentin Deranque, fermati 4 sospettati a Lione: tra loro anche l'assistente di un parlamentare di MelenchonQuattro persone sono state fermate a Lione nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Quentin Deranque, tra cui anche l'assistente di un parlamentare di sinistra. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.