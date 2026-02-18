L’intelligenza artificiale e i bimbi piuma

L’intelligenza artificiale ha analizzato come alimentare i neonati prematuri, evidenziando le scelte migliori per i piccoli chiamati “bimbi piuma”. La ricerca, pubblicata sul Journal of Perinatology, si concentra su come ottimizzare il nutrimento di questi neonati fragili. Le esperte della Fondazione Irccs San Gerardo e del Politecnico di Milano hanno utilizzato dati clinici per sviluppare raccomandazioni più precise. Uno degli aspetti chiave riguarda la quantità di latte e la tempistica degli interventi nutrizionali.

Come impostare l'alimentazione nei neonati prematuri? Lo dice l'intelligenza artificiale. È questa la domanda alla base di uno studio pubblicato di recente sul Journal of Perinatology - rivista del portfolio Nature - a cura delle ricercatrici della Fondazione Irccs San Gerardo e del dipartimento di Elettronica e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Il lavoro affronta il passaggio dall'alimentazione per via endovenosa (parenterale), molto delicato per il neonato pretermine, a quella per via orale (enterale), una fase cruciale per crescita e sviluppo, che oggi viene gestita senza supporto di evidenze scientifiche solide.