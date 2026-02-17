Intelligenza artificiale per prevedere comportamento criminale bimbi
Un nuovo studio dimostra che l’intelligenza artificiale può individuare segnali precoci di comportamenti a rischio nei bambini. La tecnologia analizza i dati di scuola e famiglia per riconoscere pattern che potrebbero portare a comportamenti criminali in futuro. Un esempio concreto riguarda l’uso di algoritmi su migliaia di schede scolastiche e relazioni di educatori, che possono aiutare a intervenire prima che il problema si manifesti.
Utilizzare l’intelligenza artificiale per prevedere nei bambini un possibile comportamento criminale. La proposta choc arriva dal Ministero della Giustizia britannico. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
L’intelligenza artificiale ora può prevedere se un bambino sordo imparerà a parlareRecentemente, un algoritmo di deep learning ha raggiunto oltre il 90% di precisione nel prevedere i progressi linguistici di bambini sordi dopo l'impianto cocleare.
Sarebbe opportuno che nel calcio, insieme all’intelligenza artificiale, tornasse di moda anche l’intelligenza umanaNel calcio, l’intelligenza umana dovrebbe tornare a essere valorizzata accanto alle innovazioni dell’intelligenza artificiale.
