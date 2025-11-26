Neonata trovata nel water dopo il parto nel Torinese mamma accusata di tentato omicidio

La procura di Ivrea ha deciso di modificare l'ipotesi d'accusa nei confronti della 38enne di Ciriè che lunedì ha dato alla luce una bambina in casa, poi trovata con la testa parzialmente sommersa dall'acqua del water. Al momento la donna deve rispondere di tentato omicidio e non più di tentato infanticidio. Nella serata di ieri la 38enne era stata fermata per tentato infanticidio, ipotesi che prevede condizioni di abbandono materiale che, in questo momento, non sarebbero emerse dalle indagini. Al momento la donna si trova in carcere a Torino. La donna, che ha problemi di tossicodipendenza, ha spiegato agli inquirenti di non sapere di essere incinta e di essersi quindi spaventata alla nascita della bambina. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Neonata trovata nel water dopo il parto nel Torinese, mamma accusata di tentato omicidio

