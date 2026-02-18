Ritardi e soppressioni sulla Salerno–Mercato S Severino–Codola

Il sindaco e l’assessore di Mercato San Severino hanno scritto una lettera ufficiale per protestare contro i continui ritardi e le soppressioni dei treni sulla linea Salerno–Mercato S. Severino–Codola. La causa principale sono le frequenti interruzioni di servizio che colpiscono i pendolari ogni giorno, lasciandoli spesso in attesa sotto la pioggia o senza alternative di trasporto. La lettera, inviata alla società ferroviaria, chiede interventi immediati per migliorare la puntualità e ridurre i disagi. La situazione si aggrava soprattutto nelle ore di punta, quando le persone devono raggiungere il lavoro o gli studi.

MERCATO SAN SEVERINO (18 febbraio 2026) – È una richiesta formale ma dai toni decisi quella inviata dal sindaco e dall’assessore in merito ai persistenti disagi sulla linea ferroviaria Salerno– Mercato S. Severino –Codola. La PEC, trasmessa anche all’Assessore regionale ai Trasporti, rappresenta un vero e proprio appello affinché si intervenga con risposte concrete e tempestive sui cronici ritardi e sulle frequenti soppressioni delle corse che stanno penalizzando l’utenza. Pur con toni incisivi, l’Amministrazione comunale ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con RFI, proponendosi parte attiva nell’apertura di un serio momento di confronto per garantire una mobilità più efficiente a pendolari, studenti e famiglie. 🔗 Leggi su Zon.it

