Ritardi e soppressioni sulla Salerno–Mercato S Severino–Codola
Il sindaco e l’assessore di Mercato San Severino hanno scritto una lettera ufficiale per protestare contro i continui ritardi e le soppressioni dei treni sulla linea Salerno–Mercato S. Severino–Codola. La causa principale sono le frequenti interruzioni di servizio che colpiscono i pendolari ogni giorno, lasciandoli spesso in attesa sotto la pioggia o senza alternative di trasporto. La lettera, inviata alla società ferroviaria, chiede interventi immediati per migliorare la puntualità e ridurre i disagi. La situazione si aggrava soprattutto nelle ore di punta, quando le persone devono raggiungere il lavoro o gli studi.
MERCATO SAN SEVERINO (18 febbraio 2026) – È una richiesta formale ma dai toni decisi quella inviata dal sindaco e dall’assessore in merito ai persistenti disagi sulla linea ferroviaria Salerno– Mercato S. Severino –Codola. La PEC, trasmessa anche all’Assessore regionale ai Trasporti, rappresenta un vero e proprio appello affinché si intervenga con risposte concrete e tempestive sui cronici ritardi e sulle frequenti soppressioni delle corse che stanno penalizzando l’utenza. Pur con toni incisivi, l’Amministrazione comunale ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con RFI, proponendosi parte attiva nell’apertura di un serio momento di confronto per garantire una mobilità più efficiente a pendolari, studenti e famiglie. 🔗 Leggi su Zon.it
Leggi anche: A30 Caserta-Salerno, stop notturno svincolo Mercato San Severino
Linea Mercato San Severino–Salerno, treno cancellato per animali sui binariQuesta mattina la linea tra Mercato San Severino e Salerno ha registrato un forte disagio.
SAN SEVERINO PARK HOTEL & SPA - Mercato San Severino - CAMPANIA
Argomenti discussi: Nuovi sabotaggi sull’Alta velocità, a Milano treni con ritardi fino a 140 minuti. Salvini: Atti criminali contro l'Italia. Staneremo i responsabili; Guasto al passaggio a livello a San Benigno Canavese: ritardi e soppressioni tra Torino e Rivarolo; Settimana di guasti e ritardi. I pendolari tornano alla carica: raddoppio ferroviario urgente; Bari, trasporti sempre più cari e servizi a singhiozzo: crescono i malumori tra studenti e pendolari.
Guasto al passaggio a livello a San Benigno Canavese: ritardi e soppressioni tra Torino e RivaroloPomeriggio complicato quello di oggi per i pendolari della linea SFM1 Pont-Rivarolo-Torino-Chieri. A causa di un guasto al passaggio a livello a San Benigno Canavese, la circolazione ferroviaria ha ... giornalelavoce.it
Ritardi sempre più corposi sulla linea ferroviaria Reggio – Ciano. VIDEOREGGIO EMILIA – Nelle ultime settimane i disagi legati a ritardi e improvvise soppressioni sulla tratta ferroviaria Reggio-Ciano si sono intensificati in modo preoccupante. Gli studenti e i pendolari ... reggionline.com
A Salerno alcune case si vendono velocemente, altre restano mesi sul mercato. Non è fortuna: è questione di valorizzazione, di come l’agenzia cura la vendita e del prezzo stabilito fin dall’inizio. Vuoi vendere bene e nei tempi giusti Scrivimi. #immobiliare #s facebook