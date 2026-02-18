Lindsey Vonn dopo la caduta il dolore enorme per il cane | cos’è successo

Lindsey Vonn ha subito una caduta durante una gara a Cortina, ma ciò che ha colpito di più è stato il dolore per il suo cane, che si trovava vicino. Dopo lo schianto, l’atleta ha raccontato di aver pensato subito al suo animale, preoccupata per le sue condizioni. Il cane si era avvicinato al luogo dell’incidente, attirando la sua attenzione nel momento di massima tensione. Vonn si è fermata a controllare il cucciolo, dimostrando quanto tenga al suo animale anche nei momenti difficili.

C'è stato un momento, subito dopo quell'impatto violentissimo sulla neve di Cortina, in cui tutto si è fermato. Le immagini della caduta hanno fatto il giro del mondo in pochi minuti. Ma ciò che è accaduto dopo, lontano dalle telecamere, è stato ancora più duro. Lindsey Vonn non sta affrontando solo l'ennesima battaglia fisica della sua carriera: nelle stesse ore dell'incidente ha perso qualcuno che per lei era famiglia. La terribile caduta nella discesa olimpica di Cortina. La discesa olimpica di Cortina doveva essere uno dei momenti più attesi dei Giochi. Lindsey Vonn, simbolo dello sci alpino mondiale, si è lanciata lungo la pista con la consueta aggressività. Lindsey Vonn si è infortunata durante una discesa libera a Cortina. Lindsey Vonn ha annunciato la perdita del suo cane Leo, avvenuta un giorno dopo la sua caduta a Cortina. L'ultima settimana è stata decisamente complicata per Lindsey Vonn. La sciatrice statunitense, che ha lasciato l'Italia per tornare in patria dopo i quattro ... C'è stato un momento, subito dopo quell'impatto violentissimo sulla neve di Cortina, in cui tutto si è fermato. Le immagini della caduta hanno fatto il giro ... "La mia gamba è ancora a pezzi... ma finalmente sono a CASA!", a scrivere queste parole, - in un post pubblicato sui social - è Lindsey Vonn, la celebre sciatrice statunitense 41enne che si è infortunata dopo una brutt