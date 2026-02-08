Milano-Cortina caduta choc per Lindsey Vonn | urla di dolore cosa è successo

Lindsey Vonn si è infortunata durante una discesa libera a Cortina. La campionessa americana è caduta poco dopo essere partita e si è fermata immobile sulla neve. Il pubblico ha assistito in silenzio, mentre lei urlava dal dolore. Ora si trova sotto osservazione, in attesa degli esami medici.

Il silenzio composto tra il pubblico, le urla di dolore in pista: la campionessa Lindsey Vonn cade dopo poco tempo dall’inizio della discesa libera sulla pista di Cortina rimanendo immobile sulla neve, con gli sci ai piedi, in attesa dei soccorsi. Le urla di dolore. La Vonn sciava già con un tutore al ginocchio sinistro per la rottura del legamento crociato: dopo pochi secondi arriva il momento peggiore: perde l’equilibrio e cade, malamente, sulla neve. Immediati i soccorsi, un dramma, ma i minuti in cui rimane immobile sono tanti. Il pubblico è attonito, così come i telecronisti che partecipano commossi a quanto accade come si percepisce chiaramente durante la telecronaca della Rai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano-Cortina, caduta choc per Lindsey Vonn: urla di dolore, cosa è successo Approfondimenti su Milano Cortina LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: brutta caduta e urla di dolore per Lindsey Vonn La discesa femminile a Crans Montana si trasmette in diretta, ma è subito dramma. Caduta choc per Lindsey Vonn: discesa femminile interrotta a Cortina Durante la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo, Lindsey Vonn è caduta subito dopo aver iniziato la gara. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: caduta shock per Mark McMorris; Milano-Cortina 2026, caduta shock di McMorris a Livigno durante gli allenamenti del Big Air; Lindsey Vonn choc dopo la caduta a Crans-Montana: Ho il crociato rotto, ma alle Olimpiadi gareggio lo…; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: a Livigno l'Italia già sogna con Ian Matteoli. Lindsey Vonn caduta choc sulla pista Olympia della Tofana poco dopo la partenza: le urla di dolore e gli interminabili minuti a terra. L'arrivo dell'elicottero del SuemCORTINA - L’elicottero giallo del Suem sta atterrando sulla pista Olympia della Tofana per soccorrere la regina di Cortina. Caduta choc per Lindsey Vonn durante la discesa libera ... ilgazzettino.it Caduta choc per Lindsey Vonn: discesa femminile interrotta a CortinaMomenti di grande apprensione durante la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo. Lindsey Vonn cade dopo pochi secondi di gara e resta a terra dolorante: pubblico ... sportface.it Osservate attentamente questa immagine: Valentino Rossi e il Presidente Sergio Mattarella sul tram durante l'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. C'è un retroscena che nelle ultime ore svela proprio l'ex campione italiano facebook Milano-Cortina, #Ghali: 'Pace e unità Ieri non l'ho sentita' x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.