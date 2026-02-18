L’indiscrezione del britannico Telegraph | Trump vuole reclutare criminali per la polizia di Gaza

Il britannico Telegraph rivela che Donald Trump ha proposto di reclutare criminali per rafforzare la polizia a Gaza. La notizia arriva in un momento di crisi, a quattro mesi dalla fine del conflitto tra Israele e Hamas e mentre si aspetta il disarmo del gruppo palestinese. La proposta di Trump ha suscitato molte polemiche, poiché potrebbe complicare ulteriormente la stabilità della regione. Intanto, i negoziati per la creazione di una forza internazionale di pace sono ancora in fase di definizione. La gestione dell’ordine pubblico a Gaza resta un’incognita.

A quattro mesi dall' entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza e in attesa del disarmo del gruppo terroristico palestinese e dello schieramento della Forza Internazionale di Stabilizzazione (Isf) su mandato Onu, resta ancora l'incognita su chi avrà la gestione dell'ordine pubblico nella Striscia. Ma, forse, l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha trovato una risposta provvisoria nel reclutamento di bande armate finanziate da Israele per costituire una forza di polizia locale. Un piano che, secondo alcune fonti interne a governi alleati degli Usa citate dal quotidiano britannico The Telegraph, sta facendo storcere il naso alla diplomazia e persino ai vertici militari statunitensi.