Giorgia Meloni il quotidiano britannico Telegraph | Uno dei leader più influenti d’Europa è fantastica

Da thesocialpost.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stampa internazionale torna a parlare di Giorgia Meloni, questa volta con parole positive. Il quotidiano britannico Telegraph la definisce “uno dei leader più influenti d’Europa” e la descrive come “fantastica”. L’Italia, dunque, si fa notare all’estero non solo per i problemi di sempre, ma anche per la figura di una leader che riceve elogi e attenzione. Meloni continua a mantenere alta la sua presenza sui media internazionali, attirando l’interesse anche oltre i confini nazionali.

Ancora una volta la stampa internazionale guarda all’Italia con occhi diversi dal passato e, in particolare, torna a soffermarsi sulla figura di Giorgia Meloni. Questa volta è il Telegraph a dedicare un ritratto estremamente positivo alla presidente del Consiglio, sottolineando come le previsioni iniziali sul suo governo siano state ampiamente smentite dai fatti. Da leader osservata con sospetto, Meloni viene oggi descritta come una protagonista centrale nello scacchiere europeo, capace di coniugare realismo politico, autorevolezza e una sorprendente abilità diplomatica. L’analisi del quotidiano britannico si inserisce in un filone ormai consolidato di attenzione internazionale verso l’azione del governo italiano, che negli ultimi anni avrebbe progressivamente modificato la percezione del Paese all’interno dell’ Unione europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

giorgia meloni il quotidiano britannico telegraph uno dei leader pi249 influenti d8217europa 232 fantastica

© Thesocialpost.it - Giorgia Meloni, il quotidiano britannico Telegraph: “Uno dei leader più influenti d’Europa, è fantastica”

Approfondimenti su Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, il Telegraph s'inchina: "Una delle più influenti d'Europa"

Giorgia Meloni riceve ancora elogi dal Telegraph, che la definisce una delle leader più influenti d'Europa.

"Leader mondiale dell'anno". Anche il Telegraph rende omaggio a Giorgia Meloni

Il Telegraph ha recentemente riconosciuto Giorgia Meloni come

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Una donna che oggi trovo bella? Giorgia Meloni, in questo momento è molto in forma. Il curling? Roba da sfigati: parla Calenda; Giorgia Meloni in visita ai poliziotti feriti a Torino: È tentato omicidio contro gli agenti; Verso la modifica l'angelo con volto di Meloni a San Lorenzo in Lucina; Match point per Meloni nel 2026. Les Echos premia la strategia economica del governo Meloni.

Giorgia Meloni, il quotidiano britannico Telegraph: Uno dei leader più influenti d’Europa, è fantasticaAncora una volta la stampa internazionale guarda all’Italia con occhi diversi dal passato e, in particolare, torna a soffermarsi sulla figura di Giorgia ... thesocialpost.it

giorgia meloni il quotidianoIl volto di Meloni sarà cancellato dall’affresco: per il Vaticano bisogna tornare al disegno originaleIl Vaticano ha parlato di utilizzi impropri di immagini sacre e ha deciso che l'affresco della basilica di San Lorenzo in Lucina deve tornare al disegno orginale ... dire.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.