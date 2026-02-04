Giorgia Meloni il quotidiano britannico Telegraph | Uno dei leader più influenti d’Europa è fantastica

La stampa internazionale torna a parlare di Giorgia Meloni, questa volta con parole positive. Il quotidiano britannico Telegraph la definisce “uno dei leader più influenti d’Europa” e la descrive come “fantastica”. L’Italia, dunque, si fa notare all’estero non solo per i problemi di sempre, ma anche per la figura di una leader che riceve elogi e attenzione. Meloni continua a mantenere alta la sua presenza sui media internazionali, attirando l’interesse anche oltre i confini nazionali.

Ancora una volta la stampa internazionale guarda all'Italia con occhi diversi dal passato e, in particolare, torna a soffermarsi sulla figura di Giorgia Meloni. Questa volta è il Telegraph a dedicare un ritratto estremamente positivo alla presidente del Consiglio, sottolineando come le previsioni iniziali sul suo governo siano state ampiamente smentite dai fatti. Da leader osservata con sospetto, Meloni viene oggi descritta come una protagonista centrale nello scacchiere europeo, capace di coniugare realismo politico, autorevolezza e una sorprendente abilità diplomatica. L'analisi del quotidiano britannico si inserisce in un filone ormai consolidato di attenzione internazionale verso l'azione del governo italiano, che negli ultimi anni avrebbe progressivamente modificato la percezione del Paese all'interno dell' Unione europea.

Giorgia Meloni riceve ancora elogi dal Telegraph, che la definisce una delle leader più influenti d'Europa.

Il Telegraph ha recentemente riconosciuto Giorgia Meloni come

