‘Trump vuole comprare la Groenlandia’ | l’indiscrezione di Rubio che infuria l’Europa

Recenti indiscrezioni, riportate dal Wall Street Journal, suggeriscono che l'amministrazione americana avrebbe considerato l'acquisto della Groenlandia, secondo quanto rivelato dal senatore Rubio. Questa ipotesi è emersa durante un'interrogazione del senatore Schumer, che ha chiesto se gli Stati Uniti stessero pianificando interventi militari anche in aree come il Messico e l'isola europea. L'articolo di Il Difforme analizza le implicazioni di questa possibile proposta e le reazioni internazionali.

La rivelazione, riferita dal Wall Street Journal, sarebbe arrivata a seguito della domanda del leader della minoranza dem al Senato, Chuck Schumer, che ha chiesto se l'amministrazione Usa stesse pianificando l'uso della forza militare anche in altri luoghi, tra cui il Messico e l'isola europea.

