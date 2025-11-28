Liliana Resinovich Sebastiano Visintin torna all' attacco di Claudio Sterpin | Non permetterti di nominarla

"Vergognati" questa l'accusa di Sebastiano Visintin a Claudio Sterpin, nell'ambito delle indagini sul caso Liliana Resinovich. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin torna all'attacco di Claudio Sterpin: "Non permetterti di nominarla"

Argomenti simili trattati di recente

Liliana Resinovich: “Forse mi ha nascosto qualcosa”. Sebastiano Visintin a “Chi l’ha visto?”, dopo aver reso noto che la moglie avrebbe chiesto due sacchi neri a un pizzaiolo. “Chi la frequentava può aver intuito. Se qualcuno sa cosa le è successo si faccia av - facebook.com Vai su Facebook

Liliana Resinovich, scintille a Chi l’ha visto?: Visintin “Loro sanno di più”, il fratello risponde in diretta - sul caso Resinovich: lo sfogo di Visintin e l’attacco del fratello Sergio riaccendono il fronte delle indagini ... Come scrive affaritaliani.it

Caso Resinovich, ristoratore va da Visintin e rivela: “Liliana mi chiese 2 sacchi neri e di tenere il segreto” - Come ricostruisce il Piccolo, l’ex titolare di una pizzeria di Trieste, Alfonso Buonocore, si è presentato sabato a casa di Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie, spiegandogli ... Da fanpage.it

Liliana Resinovich, colpo di scena sui sacchi neri dopo le rivelazioni di un testimone a Sebastiano Visintin - Nel caso Liliana Resinovich spunta un testimone: "Mi chiese di venderle due sacchi neri", cosa ha detto a Sebastiano Visintin ... Secondo virgilio.it