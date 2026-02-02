Scossa sismica lieve registrata a Motta San Giovanni epicentro nel ragusano

Questa mattina a Motta San Giovanni si sono sentiti alcuni tremori leggeri. Un sisma di magnitudo 2.1 è stato registrato ieri nel tardo pomeriggio nel ragusano, con epicentro a circa cinque chilometri a nord-est del paese. Nessuno ha riportato danni, ma molti residenti si sono preoccupati e hanno chiamato i soccorsi per avere chiarimenti. È il secondo evento sismico in questa zona in pochi giorni.

Un leggero sisma di magnitudo 2.1 è stato registrato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 2 febbraio 2026, nell'area del ragusano, con epicentro a circa cinque chilometri a nord-est di Motta San Giovanni. L'evento è stato rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con precisione millimetrica, in base alle coordinate geografiche 38.0428 di latitudine e 15.7253 di longitudine. La scossa si è verificata alle 14:14:53, a una profondità di soli 13 chilometri dal punto di origine, un valore che indica un'eruzione sismica di tipo superficiale, spesso percepita con maggiore intensità al suolo nonostante la bassa magnitudo.

