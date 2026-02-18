Licenziamenti Harmont & Blaine | incontro al ministero del Lavoro

Harmont & Blaine ha avviato licenziamenti collettivi che interessano 32 dipendenti dello stabilimento di Caivano. La decisione ha portato a un incontro al ministero del Lavoro, convocato oggi per discutere la situazione. Durante l’incontro, i rappresentanti dell’azienda hanno spiegato che i licenziamenti sono legati a una riduzione delle commesse e a una crisi di mercato. I sindacati chiedono ora soluzioni per evitare i tagli, mentre il governo monitora da vicino l’evolversi della vicenda. La questione resta aperta.

L'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 32 dipendenti della società Harmont & Blaine in servizio presso lo stabilimento di Caivano è stata al centro, oggi, di una riunione al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presieduta dal sottosegretario di Stato, Claudio Durigon, e dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Durante la riunione si è ulteriormente discusso e approfondito il percorso che ha indotto la società all'apertura della procedura di licenziamento collettivo, i cui termini sono decorsi dallo scorso 3 febbraio. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha evidenziato la necessità di trovare una soluzione alla problematica, visto anche il delicato contesto territoriale di riferimento.🔗 Leggi su Napolitoday.it Harmont & Blaine: incertezza sui 32 licenziamenti, decisione ora nelle mani del Ministero.Lo stabilimento Harmont & Blaine di Caivano vive momenti di incertezza dopo che l’azienda ha annunciato 32 licenziamenti, lasciando la decisione finale nelle mani del Ministero dello Sviluppo Economico. Licenziamenti in Harmont & Blaine: i lavoratori protestano a piazza del PlebiscitoUna cinquantina di lavoratori di Harmont & Blaine si sono ritrovati questa mattina a piazza del Plebiscito a Napoli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Harmont&Blaine, sindacati al ministero: Revocare i licenziamenti; Harmont & Blaine licenzia 32 persone a Caivano, lavoratori in sciopero; Licenziamenti Harmont&Blaine, oggi tavolo in prefettura; Licenziamenti Harmont&Blaine, oggi tavolo in prefettura. Licenziamenti Harmont & Blaine: incontro al ministero del LavoroL'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 32 dipendenti della società Harmont & Blaine in servizio presso lo stabilimento di Caivano è stata al centro, oggi, di una riunione al minist ... napolitoday.it Harmont & Blaine, sindacati dal Ministero del Lavoro: Revocare i licenziamentiIncontro a Roma: Fondamentale trovare ogni soluzione per scongiurare ennesimo schiaffo occupazionale. Sono 32 i lavoratori a rischio ... rainews.it Tele A. . Riunione oggi in Prefettura sulla vertenza dei lavoratori dello stabilimento di Caivano di HarmontBlaine, l’annuncio di 32 licenziamenti su 129 dipendenti. Al tavolo istituzioni, azienda e sindacati per cercare soluzioni e tutelare l’occupazione, mentre i l facebook