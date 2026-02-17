Harmont & Blaine | incertezza sui 32 licenziamenti decisione ora nelle mani del Ministero

Lo stabilimento Harmont & Blaine di Caivano vive momenti di incertezza dopo che l’azienda ha annunciato 32 licenziamenti, lasciando la decisione finale nelle mani del Ministero dello Sviluppo Economico. La notizia ha sollevato proteste tra i lavoratori, che chiedono di mantenere i loro posti di lavoro e di ricevere spiegazioni chiare. L’azienda ha dichiarato di aver tentato di trovare soluzioni alternative, ma senza successo. La situazione resta calda e si aspetta una risposta ufficiale dalle autorità.

Harmont & Blaine: incertezza sui 32 licenziamenti, decisione ora nelle mani del Ministero."> Tempesta sullo Stabilimento Harmont & Blaine di Caivano. Oggi, la situazione nello stabilimento Harmont & Blaine di Caivano ha raggiunto nuovi livelli di intensità. Il confronto tra i rappresentanti sindacali e la direzione aziendale si è svolto nella prefettura di Napoli in un contesto di tensione crescente, con 32 dei 129 dipendenti a rischio licenziamento. Mentre i lavoratori manifestavano la loro protesta con uno sciopero e un presidio in Piazza del Plebiscito, il Palazzo della Prefettura è diventato il palcoscenico di un faccia a faccia cruciale per il futuro di molti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Harmont & Blaine: incertezza sui 32 licenziamenti, decisione ora nelle mani del Ministero. Harmont & Blaine: 32 licenziamenti a Caivano, sindacati in protesta per la mancanza di confronto e impatto sociale. La notizia dei 32 licenziamenti a Caivano ha suscitato grande scalpore nella comunità. Licenziamenti in Harmont & Blaine: i lavoratori protestano a piazza del Plebiscito Una cinquantina di lavoratori di Harmont & Blaine si sono ritrovati questa mattina a piazza del Plebiscito a Napoli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Harmont & Blaine: incertezza sui 32 licenziamenti, decisione ora nelle mani del Ministero. Sindacati, sciopero alla Harmont & Blaine di Caivano, stop licenziamentiScioperano oggi per l'intera giornata i dipendenti dello stabilimento Harmont & Blaine di Caivano. La protesta, proclamata dalle organizzazioni sindacali di categoria Filctem-Cgil e Femca-Cisl, è ... ansa.it Licenziamenti Harmont&Blaine, oggi tavolo in prefetturaOggi pomeriggio alle 16:30 è in programma un nuovo incontro in prefettura, a Napoli, per discutere dei 32 licenziamenti comunicati da Harmont&Blaine nello stabilimento di Caivano. È previsto in contem ... napolitoday.it Il Giornale Di Caivano. . Crisi Harmont & Blaine con 32 posti di lavoro a rischio. Il tavolo di lavoro si sposta a Roma la prossima settimana. Nel video un rappresentante dei lavoratori, Anna Parere (Fimca CISL), Melicia Comberiati (Segreteria Generale CISL Na - facebook.com facebook