Libri Come 2026 sarà Democrazia la parola guida Tra gli ospiti Applebaum Ben Jelloun e Usón

Il Libri Come 2026 si svolgerà dal 20 al 22 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma. La manifestazione avrà come tema centrale “Democrazia”, scelta per stimolare riflessioni sul suo ruolo nel mondo moderno. Tra gli ospiti ci saranno la scrittrice Atiq Rahimi, il giornalista Anne Applebaum e lo scrittore Mohamed Choukri. L’evento include incontri, presentazioni e dibattiti, puntando a coinvolgere il pubblico e a far scoprire nuove prospettive sulla libertà e la partecipazione. La festa mira a essere un punto di incontro tra autori e lettori.

Sarà “Democrazia” la parola guida di Libri Come 2026, la Festa del Libro e della Lettura all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dal 20 al 22 marzo a Roma. Tra i primi ospiti stranieri annunciati figurano Anne Applebaum, Joanna Bator, Tahar Ben Jelloun, Marie Darrieussecq, Phoebe Greenwood, Steffen Kopetzky, Dinaw Mengestu, Yascha Mounk, Chris Pavone, David Quammen, Mark Sedgwick, Samanta Schweblin, Ece Temelkuran, Clara Usón, Edward St Aubyn e Aysegül Savas. La tradizionale mostra sul tema che ogni anno viene proposto sarà affidata alla street artist Alice Pasquini. Prodotta dalla Fondazione Musica per Roma e curata da Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi, la Festa del Libro attraverso incontri, letture e dibattiti, la Festa del Libro esplorerà la “Democrazia” non solo come principio politico, ma anche come elemento culturale, capace di unire persone, idee e generazioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Libri Come 2026, sarà “Democrazia” la parola guida. Tra gli ospiti Applebaum, Ben Jelloun e Usón Rock In Roma 2026, ci sarà anche Ben Harper con gli Innocent CriminalsRock in Roma 2026 si prepara a tornare con un artista di grande talento: Ben Harper con gli Innocent Criminals. Leggi anche: A “Più libri Più liberi” la democrazia ha dimostrato di avere i giusti anticorpi: quelli contro gli antifà Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Più di 50 serie tv tratte da libri in arrivo nel 2026; Una marina di libri 2026: il tema è La voce dei senza voce; I sette libri per l’inverno di… Alessandro Barbaglia; I libri selezionati per il Premio Strega 2026: primo e secondo gruppo. Libri Come: la democrazia al centro della nuova edizioneUtilizziamo i cookie e tecnologie simili di tracciamento per fornirti un servizio personalizzato rispetto alle tue esigenze di navigazione e per analizzare il nostro traffico. Raccogliamo e condividia ... it.blastingnews.com Premio Strega 2026: il secondo gruppo di titoli candidatiScopri il secondo gruppo di titoli proposti dagli Amici della domenica all’ottantesima edizione del Premio Strega. Il termine ultimo per l’invio delle proposte è lunedì 2 marzo. libreriamo.it "Con la Cultura si impara a vivere insieme; si impara soprattutto che non siamo soli al mondo, che esistono altri popoli e altre tradizioni, altri modi di vivere che sono altrettanto validi nei nostri". Tahar Ben Jelloun, scrittore marocchino. Inizia quest'anno una n facebook