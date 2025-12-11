Rock In Roma 2026 ci sarà anche Ben Harper con gli Innocent Criminals
Rock in Roma 2026 si prepara a tornare con un artista di grande talento: Ben Harper con gli Innocent Criminals. L’evento si terrà il 29 giugno all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea), offrendo ai fan un concerto imperdibile di uno dei cantautori più versatili e apprezzati della scena musicale internazionale.
A Rock in Roma 2026 torna ad esibirsi uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili e coraggiosi: Ben Harper insieme agli Innocent Criminals, sarà live il 29 giugno all ‘Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea). Il cantautore californiano sarà nel nostro paese per cinque appuntamenti nell’estate 2026: si partirà con il live unplugged il 20 Giugno a Pinzolo (Trento ) per il Mountain Beat Festival, il 27 giugno per il Collisioni Festival ad Alba, al Musart Festival di Pratolino (in provincia di Firenze ), per arrivare a Roma con il live alla Cavea dell’ Auditorium Parco Della Musica ( Rock In Roma ) e concludersi a Cagliari il 1 luglio alla Fiera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dopo aver conquistato l’Italia nel 2025 con tre date straordinarie, i Mumford and Sons annunciano il loro attesissimo ritorno nel nostro Paese con un’unica data italiana per l’estate 2026! 7 LUGLIO 2026 | Mumford and Sons @ Rock in Roma Ippodromo delle - facebook.com Vai su Facebook
Leggi anche: Mi diverto finché non arriverà la donna della vita che mi sconvolgerà E forse non sarà né una fidanzata né una moglie | sarà piuttosto una figlia | così Olly
Leggi anche: Tommaso Paradiso sarà in gara al Festival di Sanremo 2026
Mumford and Sons live a Rock in Roma 2026: dai biglietti alla scaletta, tutto sul concerto - Scopri la data del concerto dei Mumford and Sons per il Rock in Roma 2026: tutti i dettagli su biglietti, prezzi, scaletta e come raggiungere l'evento. tag24.it scrive
MUMFORD & SONS in concerto il 7 Luglio 2026 al Rock in Roma per l’unica data italiana - Dopo aver conquistato l’Italia nel 2025 con tre date straordinarie – Verona e Milano entrambe sold out, insieme dall’acclamato concerto di Bologna – i Mumford & Sons annunciano il loro attesissimo rit ... Lo riporta rockon.it