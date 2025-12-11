Rock In Roma 2026 ci sarà anche Ben Harper con gli Innocent Criminals

Rock in Roma 2026 si prepara a tornare con un artista di grande talento: Ben Harper con gli Innocent Criminals. L’evento si terrà il 29 giugno all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea), offrendo ai fan un concerto imperdibile di uno dei cantautori più versatili e apprezzati della scena musicale internazionale.

A Rock in Roma 2026 torna ad esibirsi uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili e coraggiosi: Ben Harper insieme agli Innocent Criminals, sarà live il 29 giugno all ‘Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea). Il cantautore californiano sarà nel nostro paese per cinque appuntamenti nell’estate 2026: si partirà con il live unplugged il 20 Giugno a Pinzolo (Trento ) per il Mountain Beat Festival, il 27 giugno per il Collisioni Festival ad Alba, al Musart Festival di Pratolino (in provincia di Firenze ), per arrivare a Roma con il live alla Cavea dell’ Auditorium Parco Della Musica ( Rock In Roma ) e concludersi a Cagliari il 1 luglio alla Fiera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it