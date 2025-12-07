A Più libri Più liberi la democrazia ha dimostrato di avere i giusti anticorpi | quelli contro gli antifà
È passato poco più di un mese da quando a Emanuele Fiano veniva impedito di parlare all’Università Ca’ Foscari di Venezia: era il 27 ottobre e l’ex deputato del Pd incassava una solidarietà pressoché trasversale, con il collega di partito Piero Fassino che in aula tuonava: «Chi non si allinea viene aggredito. Inaccettabile. Chi si presenta con opinioni non allineate alle parole d’ordine dominanti è oggetto di aggressioni, discriminazioni e atteggiamenti che sono del tutto inaccettabili in una democrazia ». In effetti, Fassino tutti i torti non li aveva: è inaccettabile che a qualcuno venga impedito di parlare solo perché non si condividono le sue posizioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
