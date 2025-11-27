Formazione e dialogo | a Pisa nasce il Circolo della stampa

Un luogo di confronto, fisico e digitale, per affrontare i temi dell’informazione. Il Circolo della Stampa di Pisa promuoverà eventi culturali e di formazione professionale dei giornalisti, in collegamento con la Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana e con l’Odg nazionale, per il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

formazione e dialogo a pisa nasce il circolo della stampa

