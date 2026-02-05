Fiorello a La Pennicanza il triste ricordo | Ha dato tanto a quest’azienda

Questa sera Fiorello ha preso parte alla penultima puntata de La Pennicanza, insieme a Fabrizio Biggio. Durante la trasmissione, il cantante ha ricordato con affetto Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno, sottolineando quanto abbia dato all’azienda. Moltissimi temi sono stati affrontati, tra cui anche la performance di Laura Pausini che ha cantato l’Inno Nazionale.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la penultima puntata della settimana de La Pennicanza. Moltissimi gli argomenti trattati, da Laura Pausini che canta l’Inno Nazionale al ricordo di Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno. Fiorello e l’appello per la Sicilia. Il primo pensiero di Fiorello anche oggi va a Niscemi e alla Sicilia ferita dal maltempo: “Basta, non vi pensiamo più – apre lo showman con una polemica ironica -. Non ce ne frega più niente! Ma sì, cosa ci importa della gente che ha perso la casa? Ormai si parla solo di. Vannacci che ha lasciato la Lega! Ma chissenefrega!! Tre pagine di giornali, i Tg in non-stop. 🔗 Leggi su Dilei.it

