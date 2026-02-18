L’Heart Team si è espresso | il bimbo di Napoli non è più trapiantibile | Siamo vicini alla sua famiglia
L’Heart Team di Napoli ha deciso che il bambino di due anni e mezzo, ricoverato all’ospedale Monaldi, non può ricevere un secondo trapianto di cuore. La causa è il deterioramento irreversibile del primo organo trapiantato, che rende impossibile un nuovo intervento. La famiglia del piccolo riceve supporto dall’ospedale, mentre i medici spiegano che non ci sono alternative praticabili. La situazione resta critica e in attesa di ulteriori sviluppi medici. La decisione ha suscitato molte reazioni tra i familiari e il personale sanitario.
Il bambino di due anni e mezzo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un primo trapianto cardiaco rivelatosi fatalmente compromesso, non può essere sottoposto a un secondo intervento. Le sue condizioni, secondo il verdetto unanime di un pool di specialisti tra i più qualificati d’Italia, non sono compatibili con una nuova operazione. Tutto era iniziato poco dopo mezzogiorno, quando al Monaldi si erano riuniti i rappresentanti delle principali strutture italiane di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica. L’obiettivo era duplice: stabilire se potesse sopportare fisicamente un nuovo trapianto (un cuore compatibile era stato già trovato) e valutare eventuali terapie complementari che potessero migliorare le sue chances di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it
È terminata all'ospedale Monaldi di Napoli la riunione dell'Heart Team organizzata dall'Azienda ospedaliera dei Colli aperta alla partecipazione dei maggiori specialisti in campo pediatrico: il bimbo non sarà operato di nuovo.