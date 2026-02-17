Bimbo trapiantato domani a Napoli si riunisce l’Heart Team la squadra del cuore per un super consulto
Domani, mercoledì 18 febbraio, si terrà al Monaldi di Napoli un consulto straordinario che potrebbe segnare una svolta cruciale nella storia di un bambino di appena due anni e quattro mesi. L’ospedale ha convocato un Heart Team di livello nazionale: al letto del piccolo paziente si riuniranno gli specialisti delle principali strutture italiane che si occupano di trapianto cardiaco pediatrico, coinvolti grazie alla rete che il polo di cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli ha costruito nel tempo. L’obiettivo è duplice: stabilire se esistono ancora le condizioni per un nuovo trapianto di cuore, e valutare eventuali terapie alternative o complementari ancora percorribili. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Bimbo trapiantato a Napoli, la mamma: Per ora resta in listaAll'ospedale Monaldi il nuovo consulto tra i primari. La mamma: 'Per oggi mi hanno confermato che resta ancora trapiantabile, domani faranno un'altra valutazione'
Bimbo trapiantato, l'Heart Team: E' ancora operabile e resta in lista. Domani nuova valutazionePer oggi rimane in lista, la situazione e' stazionaria domani faranno un'altra valutazione. Con queste parole Patrizia, la mamma del bimbo di due anni e quattro mesi che ha ricevuto un cuore risultato non funzionante
L’Heart Team, sulla base della decisione del medico responsabile, ha ritenuto che il paziente sia ancora idoneo a permanere in lista trapianto. facebook