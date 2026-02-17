Bimbo trapiantato domani a Napoli si riunisce l’Heart Team la squadra del cuore per un super consulto

Un bambino di due anni e quattro mesi ha subito un trapianto e domani, a Napoli, si riunisce l’Heart Team, il gruppo di medici specializzati, per un consulto importante. La riunione si svolgerà al Monaldi, dove i specialisti valuteranno le prossime mosse per il piccolo, che si trova ancora in fase di recupero.

Domani, mercoledì 18 febbraio, si terrà al Monaldi di Napoli un consulto straordinario che potrebbe segnare una svolta cruciale nella storia di un bambino di appena due anni e quattro mesi. L’ospedale ha convocato un Heart Team di livello nazionale: al letto del piccolo paziente si riuniranno gli specialisti delle principali strutture italiane che si occupano di trapianto cardiaco pediatrico, coinvolti grazie alla rete che il polo di cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli ha costruito nel tempo. L’obiettivo è duplice: stabilire se esistono ancora le condizioni per un nuovo trapianto di cuore, e valutare eventuali terapie alternative o complementari ancora percorribili. 🔗 Leggi su Cultweb.it

