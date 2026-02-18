Una telefonata arrivata nella notte ha portato un messaggio di speranza: “C’è un cuore per suo figlio”. La famiglia di Napoli si è ritrovata subito a dover affrontare una decisione difficile, mentre l’Heart Team è stato convocato per valutare se il bambino possa ricevere un trapianto di cuore. I genitori hanno raggiunto urgentemente l’ospedale, sperando in una soluzione rapida, mentre le autorità politiche e i giudici sono coinvolti per accertare ogni dettaglio della vicenda.

La corsa in ospedale a Napoli, la speranza, le ore di attesa e l’impegno di politica e magistratura affinché venga fatta chiarezza sull’intera vicenda. Sono momenti concitati al Monaldi dove tra poco si riunirà l ’Heart Team composto da esperti provenienti da ogni parte d’Italia. I sanitari dovranno valutare se Domenico, il bimbo di due anni che il 23 dicembre scorso è stato trapiantato con un cuore danneggiato, è nuovamente operabile. (FACEBOOK FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

La chiamata nella notte: "C'è un cuore per suo figlio". La finestra della speranza: l'Heart Team chiamato a decidere sul destino del bimbo di Napoli

Bimbo trapiantato, domani a Napoli si riunisce l’Heart Team, la squadra del cuore, per un super consultoUn bambino di due anni e quattro mesi ha subito un trapianto e domani, a Napoli, si riunisce l’Heart Team, il gruppo di medici specializzati, per un consulto importante.

Napoli, la madre del bimbo con il cuore danneggiato: “Mio figlio primo nella lista dei trapianti”A Napoli, la madre di un bambino con il cuore danneggiato ha raccontato che suo figlio è stato inserito immediatamente al primo posto nella lista dei trapianti.

