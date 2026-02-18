La chiamata nella notte | C’è un cuore per suo figlio La finestra della speranza | l’Heart Team chiamato a decidere sul destino del bimbo di Napoli
Una telefonata arrivata nella notte ha portato un messaggio di speranza: “C’è un cuore per suo figlio”. La famiglia di Napoli si è ritrovata subito a dover affrontare una decisione difficile, mentre l’Heart Team è stato convocato per valutare se il bambino possa ricevere un trapianto di cuore. I genitori hanno raggiunto urgentemente l’ospedale, sperando in una soluzione rapida, mentre le autorità politiche e i giudici sono coinvolti per accertare ogni dettaglio della vicenda.
La corsa in ospedale a Napoli, la speranza, le ore di attesa e l’impegno di politica e magistratura affinché venga fatta chiarezza sull’intera vicenda. Sono momenti concitati al Monaldi dove tra poco si riunirà l ’Heart Team composto da esperti provenienti da ogni parte d’Italia. I sanitari dovranno valutare se Domenico, il bimbo di due anni che il 23 dicembre scorso è stato trapiantato con un cuore danneggiato, è nuovamente operabile. (FACEBOOK FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
Bimbo trapiantato, domani a Napoli si riunisce l’Heart Team, la squadra del cuore, per un super consultoUn bambino di due anni e quattro mesi ha subito un trapianto e domani, a Napoli, si riunisce l’Heart Team, il gruppo di medici specializzati, per un consulto importante.
Napoli, la madre del bimbo con il cuore danneggiato: “Mio figlio primo nella lista dei trapianti”A Napoli, la madre di un bambino con il cuore danneggiato ha raccontato che suo figlio è stato inserito immediatamente al primo posto nella lista dei trapianti.
Ci sono attese che non fanno rumore, ma riempiono ogni angolo del cuore. In una stanza d'ospedale, tra monitor che segnano il tempo con un suono costante e sguardi che cercano risposte, c'è una famiglia che vive sospesa. L'Heart Team dell'Ospedale Mo