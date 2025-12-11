Commissariato il Comune di Figline Incisa dopo le dimissioni del sindaco Pianigiani

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno è stato commissariato in seguito alle dimissioni del sindaco Pianigiani, segnando la fine anticipata della legislatura. Un episodio che ha suscitato una forte attenzione sulla situazione politica locale e sulle modalità di gestione dell’amministrazione comunale.

FIGLINE E INCISA VALDARNO – Si chiude in modo traumatico e anticipato la legislatura a Figline e Incisa Valdarno. Il prefetto ha formalizzato il decreto che dispone il commissariamento prefettizio del Comune, mettendo fine al mandato del sindaco, Valerio Pianigiani dopo le dimissioni del 20 novembre scorso, a causa del passaggio all’ opposizione del Partito Socialista dell’ex vicesindaco Ciucchi. La crisi politica, che covava da settimane, è esplosa in un contesto di gravi frizioni interne alla coalizione di governo. L’atto formale delle dimissioni ha certificato l’impossibilità di ricomporre la frattura, sancendo la caduta dell’amministrazione con largo anticipo rispetto alla scadenza naturale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

