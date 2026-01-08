In un’epoca di cambiamenti globali, riflettere su cosa rappresenti veramente l’Europa è fondamentale. Dodici brevi tesi offrono un quadro semplice e chiaro per comprendere l’essenza di questa idea, distinguendola da ambiti più ampi come l’Unione europea o gli imperi storici. Un nuovo umanesimo può nascere da una riflessione condivisa, orientata a rilanciare il senso profondo di un progetto comune, basato su valori e identità condivise.

Domenici Dodici piccole tesi per un’idea di Europa: 1) Europa non è un impero. 2) Europa non è l’Unione europea. 3) Europa è un’entità storica e culturale dalle forme variabili, che nel corso del precedente millennio ha avuto un impatto enorme sulla vita del pianeta in cui viviamo e assunto un’importanza determinante nello sviluppo sia materiale che immateriale della società umana. 4) Europa è oggi, in primo luogo, una categoria dello spirito umano, un modo di interpretare il mondo e di agire in esso, incarnatosi in eventi gloriosi o atroci durante secoli di storia. 5) Nell’attuale fase di transizione contraddistinta da un forte disordine mondiale dagli esiti al momento non prevedibili, nella quale si stanno ridefinendo le sfere d’influenza di vecchi e nuovi imperi, Europa deve pensare e riproporre sé stessa, la propria funzione e il proprio ruolo a livello globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dodici tesi per l’Europa. Un nuovo umanesimo per il rilancio di un’idea

Leggi anche: Dodici gioielli, dodici storie: il nuovo calendario 2026 Ileana della Corte

Leggi anche: "Dodici", dodici opere, dodici artisti, dodici mesi: la mostra a Roma

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dodici tesi per l’Europa. Un nuovo umanesimo per il rilancio di un’idea - Il Vecchio Continente deve ripensare il proprio ruolo in un contesto di crisi. quotidiano.net