Mattarella a Torino per il centenario della morte di Piero Gobetti

Sergio Mattarella si trova a Torino per ricordare Piero Gobetti, morto cento anni fa, in seguito a una cerimonia al teatro Carignano. Il presidente ha partecipato a un evento che celebra la vita e il pensiero del giornalista e intellettuale torinese, noto per il suo impegno contro il fascismo. Alla manifestazione, sono intervenuti anche studenti e storici, che hanno approfondito il ruolo di Gobetti nella lotta alla censura.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato il teatro Carignano di Torino dove ha oggi preso parte alla cerimonia di commemorazione per il centenario della scomparsa di Piero Gobetti.