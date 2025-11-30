L’eredità immortale di Benedetto XVI in un libro sul Concilio Vaticano II a sessant’anni di distanza

L’8 dicembre prossimo cadrà il sessantesimo anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II. Un evento che nella storia della Chiesa è stato ed è tutt’ora oggetto di dibattiti e scontri anche accesi tra opposte tifoserie. Da una parte c’è chi lo accusa di aver rotto con la Chiesa di sempre, dall’altra chi vede il Vaticano II come un evento del tutto nuovo positivo ed inedito rispetto al passato, avendo segnato finalmente l’ingresso della Chiesa nella modernità. In mezzo al guado c’è il Vaticano II. Quello dei documenti. Ed è proprio tornando alle fonti, ai documenti conciliari che Luca Del Pozzo ha inteso raccontare alle giovani generazioni che cosa è stato e cosa ha detto realmente il Concilio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’eredità immortale di Benedetto XVI in un libro sul Concilio Vaticano II a sessant’anni di distanza

