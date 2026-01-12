San Benedetto Biscop | il santo del 12 gennaio e la sua eredità culturale

San Benedetto Biscop, celebrato il 12 gennaio, è una figura importante nella storia del cristianesimo e della cultura europea. Monaco e erudito, ha contribuito alla diffusione dell’educazione e dell’arte cristiana nel Medioevo. La sua eredità si riflette nelle prime realizzazioni artistiche e nelle istituzioni religiose che ha promosso, lasciando un segno duraturo nel patrimonio culturale europeo.

Benedetto Biscop iniziò la sua vita come nobile anglosassone, ma ben presto decise di dedicarsi alla vita monastica.

