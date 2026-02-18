L’EREDITÀ | 2 MITI ITALIANI E 6 CAMPIONI NELLA SFIDA TRA GIGANTI IN PRIMA SERATA

L’Eredità, il quiz di Rai1 condotto da Marco Liorni, ha portato in televisione due miti italiani e sei campioni, attirando un vasto pubblico. La trasmissione ha registrato ottimi ascolti anche questa sera, confermando la sua posizione dominante nel preserale. Sempre più persone seguono il programma, che continua a battere le rivali con risultati sorprendenti.

L'Eredità festeggia l'ennesima stagione trionfale. Ogni giorno il preserale di Rai1 condotto da Marco Liorni gioca un campionato a parte, surclassando la concorrenza. Ora sbarca in prima serata con la "Sfida tra Giganti". Due puntate speciali per festeggiare l'intramontabile game show, in onda venerdì 20 febbraio e sabato 21 alle 21.30 su Rai1. L'Eredità – Sfida tra Giganti vedrà protagonisti sei tra i campioni più vincenti del programma. Ecco chi sono e il montepremi accumulato in tutte le puntate a cui hanno partecipato. Guido Gagliardi con una vincita complessiva di circa 316.250 euro. Martina Crocchia con una vincita complessiva di 158.