L’Eredità – Sfida tra Giganti | i campioni tornano in prima serata

Questa sera su Rai 1 torna in prima serata “L’Eredità – Sfida tra Giganti”, un nuovo spin-off del famoso game show condotto da Marco Liorni. La puntata mette insieme alcuni dei campioni più forti della storia del programma, pronti a sfidarsi ancora una volta. Rai 1 celebra anche il ventennale della Ghigliottina, il gioco più amato dagli spettatori. La serata promette spettacolo, tensione e tante sorprese per chi segue da sempre il quiz.

Rai 1 celebra il ventennale della Ghigliottina con L’Eredità – Sfida tra Giganti, il nuovo spin-off del celebre game show condotto da Marco Liorni. Due appuntamenti speciali sono previsti venerdì 20 e sabato 21 febbraio, per mettere nuovamente alla prova alcuni dei campioni più vincenti della storia del programma. I campioni protagonisti della Sfida. Alla Sfida tra Giganti partecipano sei tra i concorrenti più forti e amati di sempre, pronti a sfidarsi per aggiudicarsi la Superghigliottina: Guido Gagliardi: uno dei campioni più vincenti, con un montepremi totale di circa 316.250 euro.. Martina Crocchia: ha conquistato 158. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

