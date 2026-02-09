Perché i figli minori passano più tempo davanti agli schermi | la spiegazione della scienza

Un nuovo studio australiano spiega perché i figli più piccoli passano più tempo davanti a smartphone e tablet. I risultati mostrano che i minori usano questi dispositivi fino al 10% in più rispetto ai fratelli maggiori. La ricerca analizza le abitudini di utilizzo e mette in luce come l’età influisca sul tempo passato davanti agli schermi.

Una ricerca australiana rivela che i figli minori usano smartphone e tablet fino al 10% in più dei primogeniti. Per gli esperti le cause sono riconducibili a regole più flessibili e meno tempo dedicato ad attività "di qualità", un mix che rischia di penalizzare lo sviluppo cognitivo dei più piccoli.🔗 Leggi su Fanpage.it

