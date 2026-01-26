In un’intervista, l’attore Chris Pratt affronta il tema degli effetti dell’uso degli schermi sui bambini, confrontando la situazione attuale con comportamenti passati considerati dannosi. Sottolinea l’importanza di riflettere sui rischi reali e sulla necessità di proteggere i figli in un mondo digitale in continua evoluzione, evidenziando il bisogno di attenzione e responsabilità collettiva.

Questo articolo è pubblicato sul numero 5-6 di Vanity Fair in edicola fino al 3 febbraio 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. Sullo schermo ha più paura di essere accusato ingiustamente o di non avere un giudice umano davanti a sé? «Penso che la combinazione delle due cose sia piuttosto spaventosa. Credo che l’aspetto più inquietante per questo personaggio sia il fatto che non sa se ha commesso il crimine oppure no. È un alcolista, fa parte del programma degli Alcolisti Anonimi, si sveglia da uno stato di ebbrezza dopo aver ricevuto un colpo alla testa e non ricorda gli eventi della sera precedente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chris Pratt: «Un giorno guarderemo ai bambini davanti agli schermi come oggi guardiamo alle donne incinte che fumavano. I danni sono reali e gravi»

Approfondimenti su Chris Pratt

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Chris Pratt

Argomenti discussi: Chris Pratt prepara un documentario sulla tomba di San Pietro; Chris Pratt condivide il nome inaspettato che ha quasi usato per lanciare la sua carriera a Hollywood; Mercy: sotto accusa. La recensione del film con Chris Pratt; Mercy - Sotto accusa, Libere Recensioni: la giustizia senza volto all'epoca dell'intelligenza artificiale.

Guardiani della Galassia, Chris Pratt rivela il suo piano per Star-Lord: La mia visione è incredibileChris Pratt rivela di avere una visione per il futuro di Star-Lord senza James Gunn alla regia. L'attore è pronto a contribuire ai prossimi 10 anni del MCU. badtaste.it

Chris Pratt: In Mercy a giudicarmi è l’IA. Vorrei rivivere del tempo con le persone che ho persoL’attore cambia registro nel thriller futuristico di Timur Bekmambetov. E sull’America di oggi commenta: Sono un grande sostenitore della libertà e non credo ... repubblica.it

Chris Pratt ha confermato che non interpreterà #Batman nel nuovo DC Universe: «Non credo che sarei adatto a quel ruolo. E poi, l'altro giorno ho mandato a James [Gunn] una fan art con la mia faccia sul corpo di Batman e lui mi ha risposto solo con una risat - facebook.com facebook

Chris Pratt sul suo futuro nel MCU e il Batman DCU: "James Gunn mi ha riso in faccia!" x.com