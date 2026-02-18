Lenz Haechler trionfa nel superG di Coppa Europa a Bjeslanica azzurri fuori top 10

Lenz Haechler ha vinto il superG di Coppa Europa a Bjelasnica, grazie a una discesa veloce e precisa. La sua vittoria è arrivata in una gara combattuta, dove gli altri atleti italiani non sono riusciti a entrare nei primi dieci. La competizione si è svolta sulla neve fresca delle montagne bosniache, con temperature rigide e una pista che ha messo alla prova tutti i partecipanti.

In una competizione che ha visto protagonisti i migliori atleti della scena europea di sci alpino, la prova di superG sulla pista di Bjelasnica ha offerto un'emozionante dimostrazione di abilità e velocità. Con condizioni di gara particolarmente favorevoli, gli atleti hanno affrontato una traiettoria di gara breve ma intensa, lasciando spazio a sorprese e performances di alto livello. Il vincitore, Lenz Haechler, ha ottenuto un tempo complessivo di 54.73 secondi, conquistando la vetta con un margine di soli 12 centesimi sull'austriaco Manuel Traninger. Alle sue spalle, il gradino più basso del podio è stato occupato dal norvegese Tollef Haugen, distante di 19 centesimi.