Austria trionfa ancora nel SuperG di Coppa Europa a Sarntal con Allemand in top 5

L’Austria torna a dominare il SuperG di Coppa Europa a Sarntal. Allemand si piazza tra le prime cinque, confermando il buon momento delle sciatrice austriache. La gara si è svolta sotto il sole, con le atlete che hanno dato il massimo su piste ancora impegnative. Le concorrenti italiane hanno fatto fatica a tenere il passo, mentre le austriache continuano a mostrare superiorità. La stagione di Coppa Europa si anima con questa vittoria, che rafforza le ambizioni delle sciiste di Vienna.

La competizione di sci alpino femminile si conferma terreno privilegiato per le atlete dell’Austria, che dominano anche il secondo SuperG disputato a Sarntal, portando a casa un risultato chiaramente in mano ai rappresentanti di quel paese. La gara si è conclusa con un’eccezionale prestazione di Emily Schoepf, capace di mantenere alta la bandiera austriaca sul podio, che si è rivelato tutto concentrato nelle mani delle sciatrici di quel paese. Emily Schoepf, con il pettorale numero sei, ha fatto registra il miglior tempo di **1:16.07**, assicurandosi la vittoria. La sua gara si è dimostrata dominante, grazie anche a una conduzione senza errori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Austria trionfa ancora nel SuperG di Coppa Europa a Sarntal, con Allemand in top 5 Approfondimenti su Austria Sarntal L’Austria domina anche il secondo SuperG di Coppa Europa a Sarntal. Allemand chiude in Top 5 L’Austria si aggiudica anche il secondo SuperG di Coppa Europa a Sarntal. Sara Allemand si ripete e trionfa ancora nel superG di St. Anton in Coppa Europa Sara Allemand si conferma nel circuito di Coppa Europa, vincendo nuovamente il superG di St. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Austria Sarntal Argomenti discussi: Risalita azzurra a Schladming: Vinatzer 7/o e Sala 11/o su una Planai che incorona ancora Kristoffersen; Slalom speciale a Spindleruv Mlyn: domina Mikaela Shiffrin. Il trionfo di Giovanni Franzoni; Colpi di scena a Oberstdorf: la Slovenia abdica dopo l’incidente con gli sci di Domen Prevc, è trionfo Giappone nel Team Event; LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, altra occasione persa! Borsotti in top 10, trionfa Meillard. Trionfo azzurro nella libera di Kitzbuehel: Franzoni vince sulla mitica StreifMilano, 24 gen. (LaPresse) Capolavoro di Giovanni Franzoni a Kitzbuehel: l'azzurro trionfa nella discesa libera in Austria, sulla mitica Streif. stream24.ilsole24ore.com IN VAL SARENTINO SARA ALLEMAND OTTAVA NEL SUPER-G DI COPPA EUROPA VINTO DA NADINE FEST. BEATRICE MAZZOLENI QUINTA ASPIRANTE Superato un problema fisico ad un polpaccio che l’aveva condizionata la settimana scorsa, Sara Al - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.