USA | DHS sorveglia critici ICE tramite dati social allarme per la libertà di espressione e privacy online

Il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha richiesto a Meta e Google di fornire dati sugli utenti che criticano l’ICE, sollevando preoccupazioni sulla privacy e sulla libertà di espressione. Questa richiesta, rivolta alle grandi aziende tecnologiche, permette di monitorare i commenti e i post di chi si oppone alle politiche dell’agenzia. La decisione ha acceso il dibattito pubblico, perché potrebbe portare a un controllo più stretto sui cittadini che usano i social media per esprimere dissenso.

Il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti punta il dito contro i critici dell'ICE: una richiesta di dati a Meta e Google solleva allarmi sulla libertà di espressione. Washington, 16 febbraio 2026 – Il Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS) statunitense ha richiesto a Meta, Google, Reddit e Discord i dati identificativi di utenti che monitorano o criticano le attività dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE). Questa azione, che ha preso forma a partire da gennaio 2026, solleva serie preoccupazioni sulla sorveglianza governativa, la privacy online e la libertà di espressione in un'era in cui il dibattito pubblico si sposta sempre più verso le piattaforme digitali. Argomenti discussi: Usa meno liberi, DHS punta a smascherare i critici dell'Ice online; DHS usa subpoena per scovare account anonimi anti-ICE.