Milano-Cortina da Roma inizia il viaggio della fiamma olimpica L’emozione di Tamberi | Magico | Video

Oggi è cominciato il viaggio in Italia della fiamma olimpica che dallo Stadio dei Marmi di Roma raggiungerà Milano il prossimo 5 dicembre, per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 in programma il 6 febbraio. Un viaggio tra le mani di migliaia di tedofori che toccherà 60 tappe, attraversando tutta la penisola. Solo oggi a Roma i tedofori coinvolti sono 164: il primo è stato Gregorio Paltrinieri, seguito da Elisa Di Francisca, Gianmarco Tamberi e Achille Polonara. Tamberi che non nasconde l’emozione: “Grandissima, la torcia rappresenta lo sport, è l’emblema dell’olimpiade, di questa storia pazzesca che si tramanda negli anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina, da Roma inizia il viaggio della fiamma olimpica. L’emozione di Tamberi: “Magico” | Video

Approfondisci con queste news

Milano Cortina 2026, al via il viaggio della fiamma olimpica FOTO - facebook.com Vai su Facebook

Milano Cortina 2026, ecco Paltrinieri: parte il viaggio della fiamma olimpica. Il percorso ha preso il via dallo Stadio dei Marmi a Roma. #ANSA Vai su X

Milano Cortina, la fiamma olimpica è arrivata a Roma: inizia il viaggio che illuminerà 300 Comuni - E' in Italia la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026: il passaggio nelle mani del presidente Mattarella e l'inizio del viaggio che attraverserà tutto il Paese ... Lo riporta affaritaliani.it

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arde al Quirinale: inizia il viaggio italiano - La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 ha acceso oggi il suo viaggio in Italia. Come scrive varese7press.it

Milano Cortina 2026, partito dallo Stadio dei Marmi di Roma il viaggio della fiamma olimpica - Paltrinieri il primo dei tedofori, che si alterneranno fino al 6 febbraio, giorno di inizio della rassegna a cinque cerchi ... Secondo sportmediaset.mediaset.it

Milano-Cortina 2026, acceso il braciere olimpico: è iniziato il viaggio della Fiamma. Mattarella: “Pace iscritta nel Dna delle Olimpiadi” - Coventry (Cio): "Fonte di ispirazione per il mondo intero" ... Riporta sport.quotidiano.net

Milano Cortina 2026: partito dallo Stadio dei Marmi il viaggio della fiamma olimpica - La fiaccola inizia il viaggio che attraverserà tutta l'Italia con 10. Si legge su ilquotidianodellazio.it

Milano Cortina, la Fiamma a Roma. Inizia il viaggio di Paltrinieri - Ancora poche ore e la Fiamma accesa ad Olimpia, uno dei simboli per eccellenza delle Olimpiadi, sarà in Italia. Riporta msn.com