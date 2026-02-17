Roma danneggiata scultura dell’Elefantino in piazza della Minerva | zanna spezzata

A Roma, la statua dell’Elefantino in piazza della Minerva è stata danneggiata, perché una delle sue zanne si è spezzata. La scultura, che si trova al centro della piazza, ha subito il danno durante la notte, probabilmente a causa di un incidente o di un atto di vandalismo. Un passante ha notato la zanna rotta questa mattina e ha avvisato le autorità. La statua rappresenta un simbolo storico della città e ora necessita di interventi di restauro.

