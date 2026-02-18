Cultura ferita a Roma Danneggiato Elefantino del Bernini

L’Elefantino di Bernini a Roma è stato danneggiato, probabilmente da un atto di vandalismo notturno. La statua, che si trova in piazza della Minerva, ha subito danni visibili alla base e alle zampe. La polizia sta indagando e ha già raccolto alcune testimonianze di passanti. Nei giorni scorsi, a Napoli, era stato fatto segno a un obelisco storico, e ora si teme che anche a Roma si siano verificati atti di distruzione simili. La sovrintendenza comunale è stata avvisata ieri sera, quando sono stati notati i danni.

Da Napoli a Roma, dove è stato danneggiato l'Obelisco della Minerva. Indagini in corso. L'allarme è scattato ieri sera, quando è stata avvertita la sovrintendenza comunale.