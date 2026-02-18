Lego Day e ' Scienza contro Magia' al Ludum

Sabato 21 e domenica 22 febbraio, al Ludum si svolge il Lego Day e l’evento “Scienza contro Magia”. La manifestazione nasce dall’idea di mostrare come i mattoncini possano essere strumenti di apprendimento e creatività, coinvolgendo bambini e adulti. Durante il fine settimana, i partecipanti costruiscono modelli complessi e assistono a dimostrazioni che spiegano i principi scientifici dietro le invenzioni. La giornata offre anche laboratori pratici per stimolare l’ingegno e la curiosità di tutti, creando un’occasione di divertimento e scoperta.

LEGO DAY & Scienza contro Magia. Sabato 21 e Domenica 22 Febbraio. Quando parliamo di LEGO pensiamo spesso a un semplice gioco. Ed è qui che sbagliamo prospettiva. Quei piccoli mattoncini non sono solo plastica colorata: sono un linguaggio della mente. Un modo concreto per capire come funziona il pensiero quando costruisce, sbaglia, corregge e riprova. LEGO funziona esattamente come la scienza. Si osserva un problema, si formula un’ipotesi, si prova una soluzione, si verifica se funziona. Se non funziona, non è un fallimento: è informazione. E si ricomincia. Ogni costruzione è un esperimento in miniatura.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

