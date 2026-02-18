Legale bimbo Monaldi | Danno il 10% di possibilità di riuscita del trapianto
Il legale del bambino del Monaldi afferma che le probabilità di successo del trapianto sono solo del 10%. Il piccolo si trova in una lista di altri tre bambini in attesa, ma è il primo per il suo gruppo sanguigno. La famiglia spera che il trapianto possa avvenire presto, anche se le possibilità di esito positivo sono basse. La situazione rimane complicata e richiede una decisione urgente. Le prossime ore saranno decisive per conoscere gli sviluppi della vicenda.
Tempo di lettura: < 1 minuto "Sappiamo che il bimbo del Monaldi è in una lista con altri tre bambini che aspettano il trapianto, ma lui nel suo gruppo sanguigno è il primo nella lista". Lo ha detto Fancesco Petruzzi, legale della mamma del bimbo all' Ospedale Monaldi dove viene ora valutato da un'equipe nazionale di cardiologi per decidere se sia operabile. L' avvocato spiega che "mi è stato riferito ieri sera da uno dei medici che l'unico disposto ad operare di nuovo il bambino è il dottor Guido Oppido, il cardiochirurgo che aveva già operato il piccolo. La mamma su questa scelta è d'accordo. Ci dicono che c'è un 10% di possibilità di riuscita dell'operazione.
