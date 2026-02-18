L’eclissi di Istanbul | la Juventus si scioglie al Rams Park e prenota un martedì di passione
L’eclissi di Istanbul ha visto la Juventus perdere 5-2 contro il Galatasaray al Rams Park. La squadra di Luciano Spalletti ha mostrato gravi errori difensivi, lasciando spazio agli attaccanti avversari. I bianconeri hanno subito tre gol nel primo tempo, creando confusione in campo. I turchi hanno approfittato delle disattenzioni e hanno conquistato una vittoria importante per la loro classifica. La partita ha lasciato molti dubbi sulla tenuta mentale della Juventus in trasferta. Ora il club si prepara a un martedì di grande sfida.
La Juventus di Luciano Spalletti cade rovinosamente sotto i colpi del Galatasaray, incassando un 5-2 che profuma di sentenza definitiva e che proietta il sodalizio bianconero in un abisso di riflessioni tattiche e caratteriali. Nonostante la doppietta di Teun Koopmeiners avesse temporaneamente ribaltato l’iniziale vantaggio di Gabriel Sara, l’ espulsione di Cabal e il grave infortunio occorso a Bremer hanno agito da detonatori per un crollo verticale, lasciando la compagine torinese in balia delle folate turche durante una ripresa definibile soltanto come un calvario agonistico. Tra otto giorni, all’Allianz Stadium, servirà un’impresa senza precedenti storici per evitare l’eliminazione, considerando che mai un club italiano, dopo aver subito cinque reti all’andata, è riuscito a staccare il pass per il turno successivo. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Juventus al Rams Park: il VIDEO del walkaround dei bianconeri alla vigilia del match di Champions LeagueLa Juventus è arrivata al Rams Park, causando grande attesa tra i tifosi presenti per l’allenamento aperto.
Galatasaray Juve LIVE: squadre al Rams Park, le scelte ufficiali di Spalletti. C’è una sorpresa a centrocampoIl Galatasaray e la Juventus sono scesi in campo al Rams Park, dopo che Spalletti ha annunciato le formazioni ufficiali, sorprendendo molti con una novità a centrocampo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Fine 1°T al RAMS Park. La #Juventus di Luciano #Spalletti avanti contro il #Galatasaray: risultato di 1-2, decisiva per ora la doppietta di Teun #Koopmeiners, dopo l'iniziale vantaggio del club turco. Problema alla gamba destra per Gleison #Bremer: ha prov x.com
IT’S MATCHDAY! Galatasaray 18:45 CET RAMS Park UCL Playoffs — 1st Leg CLASSIC @UEFA_Champ_League MATCH UP! facebook