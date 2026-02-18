L’eclissi di Istanbul ha visto la Juventus perdere 5-2 contro il Galatasaray al Rams Park. La squadra di Luciano Spalletti ha mostrato gravi errori difensivi, lasciando spazio agli attaccanti avversari. I bianconeri hanno subito tre gol nel primo tempo, creando confusione in campo. I turchi hanno approfittato delle disattenzioni e hanno conquistato una vittoria importante per la loro classifica. La partita ha lasciato molti dubbi sulla tenuta mentale della Juventus in trasferta. Ora il club si prepara a un martedì di grande sfida.

La Juventus di Luciano Spalletti cade rovinosamente sotto i colpi del Galatasaray, incassando un 5-2 che profuma di sentenza definitiva e che proietta il sodalizio bianconero in un abisso di riflessioni tattiche e caratteriali. Nonostante la doppietta di Teun Koopmeiners avesse temporaneamente ribaltato l’iniziale vantaggio di Gabriel Sara, l’ espulsione di Cabal e il grave infortunio occorso a Bremer hanno agito da detonatori per un crollo verticale, lasciando la compagine torinese in balia delle folate turche durante una ripresa definibile soltanto come un calvario agonistico. Tra otto giorni, all’Allianz Stadium, servirà un’impresa senza precedenti storici per evitare l’eliminazione, considerando che mai un club italiano, dopo aver subito cinque reti all’andata, è riuscito a staccare il pass per il turno successivo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - L’eclissi di Istanbul: la Juventus si scioglie al Rams Park e prenota un martedì di passione

