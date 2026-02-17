Galatasaray Juve LIVE | squadre al Rams Park le scelte ufficiali di Spalletti C’è una sorpresa a centrocampo

Il Galatasaray e la Juventus sono scesi in campo al Rams Park, dopo che Spalletti ha annunciato le formazioni ufficiali, sorprendendo molti con una novità a centrocampo. La partita, valida per l’andata dei playoff di Champions League, si svolge in un clima di grande attesa tra i tifosi delle due squadre. Le scelte dell’allenatore turco hanno attirato l’attenzione, soprattutto per un inserimento inatteso tra i titolari.

di Marco Baridon Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l'andata dei playoff di Champions League. Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri è ora tempo di rituffarsi in Champions League. Al Rams Park di Istanbul, va in scena l'andata dei playoff contro il Galatasaray. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galatasaray Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Galatasaray Juve 0-0: risultato e tabellino. Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. Il Galatasaray ha annunciato la formazione ufficiale prima del match contro la Juventus, deciso da Spalletti con diverse rotazioni. Luciano Spalletti ha deciso di sorprendere tutti schierando Koopmeiners titolare nella partita tra Galatasaray e Juventus, dopo aver visto Thuram recuperare bene e rimettersi in forma. Luciano Spalletti contro Victor Osimhen a Istanbul. I bianconeri alla ricerca di una vittoria importante: aggiornamenti in tempo reale. Una sfida infuocata: all'Ali Sami Yen di Istanbul in scena la gara d'andata dei playoff Champions tra Galatasaray e Juventus. In palio nella doppia sfida (gara di ritorno programmata mercoledì). Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti e Weston McKennie sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia di Galatasaray-Juve di Champions League.