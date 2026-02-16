Juventus al Rams Park | il VIDEO del walkaround dei bianconeri alla vigilia del match di Champions League

La Juventus è arrivata al Rams Park, causando grande attesa tra i tifosi presenti per l’allenamento aperto. I giocatori hanno percorso il campo subito dopo aver sceso dal pullman, scambiando qualche parola con gli staff tecnici. La squadra si prepara per la sfida di Champions League contro il Galatasaray, con un focus particolare sulla strategia di reparto.

Juventus al Rams Park: il video dell’approdo dei bianconeri sul terreno di gioco alla vigilia del match di Champions League col Galatasaray. La Juve è scesa in campo per il primo contatto ufficiale con l’ambiente turco. I bianconeri hanno effettuato il tradizionale walkaround al Rams Park, tastando il terreno di gioco alla vigilia del cruciale match di Champions League contro il Galatasaray. ULTIMISSIME JUVE LIVE Un momento di necessaria concentrazione per il gruppo guidato da Luciano Spalletti, che ha potuto osservare da vicino le condizioni del manto erboso dello stadio di Istanbul prima di rientrare in hotel. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

