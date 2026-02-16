Juventus al Rams Park | il VIDEO del walkaround dei bianconeri alla vigilia del match di Champions League
La Juventus è arrivata al Rams Park, causando grande attesa tra i tifosi presenti per l’allenamento aperto. I giocatori hanno percorso il campo subito dopo aver sceso dal pullman, scambiando qualche parola con gli staff tecnici. La squadra si prepara per la sfida di Champions League contro il Galatasaray, con un focus particolare sulla strategia di reparto.
Juventus al Rams Park: il video dell’approdo dei bianconeri sul terreno di gioco alla vigilia del match di Champions League col Galatasaray. La Juve è scesa in campo per il primo contatto ufficiale con l’ambiente turco. I bianconeri hanno effettuato il tradizionale walkaround al Rams Park, tastando il terreno di gioco alla vigilia del cruciale match di Champions League contro il Galatasaray. ULTIMISSIME JUVE LIVE Un momento di necessaria concentrazione per il gruppo guidato da Luciano Spalletti, che ha potuto osservare da vicino le condizioni del manto erboso dello stadio di Istanbul prima di rientrare in hotel. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Allenamento Juve pre Pafos: quando si allenano i bianconeri alla vigilia del match di Champions League. Tutti i dettagli
Allenamento Monaco pre Juve: monegaschi in campo alla vigilia del match di Champions, le ultimissime verso la sfida con i bianconeri – VIDEO
In vista della sfida di Champions League, il Monaco ha svolto l’allenamento pre-partita.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Spalletti, il retroscena sul Besiktas prima della Juve: cosa è successo in estate; Galatasaraay Juventus - Quote e Pronostico - Champions 25/26; Icardi on fire: con la tripletta all’Eyuspor diventa il miglior marcatore straniero del club. Juve avvisata; Galatasaray-Juventus (Champions League, 17-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici.
Juventus, walkaround sul campo del Galatasary: c'è anche David con la squadraLa Juventus è arrivata a Istanbul, dove domani affronterà il Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League. I bianconeri. tuttomercatoweb.com
Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013Le notti europee tornano ad accendersi con i playoff di Champions League, ultimo ostacolo prima degli ottavi di finale. La Juventus scenderà in. tuttomercatoweb.com
La squadra non sosterrà allenamento alla vigilia di #GalatasarayJuve. L'attività ufficiale inizierà direttamente in serata presso il RAMS Park: alle 18:30 è previsto il walk around, mentre alle 18:45 la conferenza stampa di Spalletti insieme a un giocatore. J - facebook.com facebook