Referendum sulla giustizia Il governo punta al 15 marzo l’opposizione su metà aprile

In attesa di darsele di santa ragione sul merito del referendum costituzionale sulla giustizia, destra e sinistra si scaldano i muscoli menandosi sulle minuzie. Ovvero, sui tempi e sulle modalità del voto. Il fronte del sì, guidato dalla maggioranza, sogna di aprire le urne tra il 1° e il 22 marzo, con la data del 15 marzo segnata in rosso. Cadrebbe in concomitanza del convegno ' Follow the Money ' in memoria del giudice Giovanni Falcone, organizzato a Palermo da Palazzo Chigi e ministero della Giustizia, e la destra spera in un effetto traino. Il fronte del no (opposizione e gran parte dei magistrati) protesta, impugnando la prassi giuridica: dalla pubblicazione della riforma in Gazzetta ufficiale (30 ottobre) – osserva – devono passare i tre mesi per l'eventuale raccolta delle firme previsti dalla legge.

