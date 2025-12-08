Referendum sulla giustizia Il governo punta al 15 marzo l’opposizione su metà aprile
In attesa di darsele di santa ragione sul merito del referendum costituzionale sulla giustizia, destra e sinistra si scaldano i muscoli menandosi sulle minuzie. Ovvero, sui tempi e sulle modalità del voto. Il fronte del sì, guidato dalla maggioranza, sogna di aprire le urne tra il 1° e il 22 marzo, con la data del 15 marzo segnata in rosso. Cadrebbe in concomitanza del convegno ’ Follow the Money ’ in memoria del giudice Giovanni Falcone, organizzato a Palermo da Palazzo Chigi e ministero della Giustizia, e la destra spera in un effetto traino. Il fronte del no (opposizione e gran parte dei magistrati) protesta, impugnando la prassi giuridica: dalla pubblicazione della riforma in Gazzetta ufficiale (30 ottobre) – osserva – devono passare i tre mesi per l’eventuale raccolta delle firme previsti dalla legge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Piazza e comitati, il centrodestra prepara il referendum sulla giustizia
Sì alla riforma della Giustizia. Meloni: «Storico». Schlein: «Vuole le mani libere». Nordio: «Referendum tra marzo e aprile»
Giustizia: Zanettin, 'per referendum formeremo Comitati per il sì'
Il doppio “no” alla riforma sanitaria regionale e al referendum sulla giustizia del prossimo marzo: sono i temi che tracceranno il nuovo corso della segreteria provinciale del Partito democratico, presentata ieri a Imperia - facebook.com Vai su Facebook
Referendum Giustizia, Grosso (No): "L'autonomia dei magistrati sarà ridotta a una scatola vuota: è ipocrita dire il contrario" Vai su X
Referendum sulla giustizia. Il governo punta al 15 marzo, l’opposizione su metà aprile - La sinistra vuole guadagnare tempo perché è indietro nei sondaggi. Scrive msn.com
Referendum giustizia, Arianna Meloni riunisce i partiti nella sede di Fdi: nasce il comitato unico della destra - Vertice in via della Scrofa con i tre partiti di maggioranza per lanciare la campagna referendaria sulla separazione delle carriere ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Sondaggi politici 2025/ Centrodestra +4% sul campo largo (col rebus Schlein). Referendum giustizia, Sì al 50% - Sondaggi politici EMG su Referendum: cresce il Sì al 50%, alta la quota per gli indecisi. Secondo ilsussidiario.net